Il regalo di Natale più grande all'Ospedale Molinette di Torino: madre e infermiera dona rene a suo figlio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un'infermiera di 52 anni, del reparto di dialasi dell'Ospedale Molinette di Torino, ha donato un rene al figlio di 27 anni affetto da nefrite. Il regalo di Natale più bello per questo ragazzo le cui condizioni erano in lento peggiornamento. Il regalo di Natale più grande e importante La mamma del giovane, un'infermiera di 52 anni, del reparto dialisi dell'Ospedale Molinette di Torino, come riportato nel comunicato stampa, ha donato a suo figlio, paziente dello stesso ospedale affetto da nefrite, un rene. Il giovane, in lista per un trapianto di rene, avrebbe dovuto aspettare ...

