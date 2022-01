Famiglia | Serracchiani Pd | ‘dati assegno unico confermano fiducia in riforma storica’

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen (Adnkronos) – “I dati forniti dall’Inps dicono di oltre 130mila domande per l’giunte fino ad ora all’Istituto. È un fatto positivo che documenta ladelle famiglie in questastorica del Welfare italiano che punta a bloccare il fenomeno della denatalità che, oltre a rendere l’Italia tra i paesi con età media tra più alte al mondo, rischia di pesare gravemente sulla crescita economica e sull’equilibrio della spesa pubblica”. Lo dice Debora, capogruppo del Pd alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

