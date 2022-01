Ecco il discorso integrale di D’Alema che ha terremotato il Pd: “Mi impressiona la campagna culturale che accompagna l’operazione Draghi, sulla necessità di sospendere la democrazia e affidarsi a un potere” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ecco il discorso integrale di D’Alema che ha terremotato il Pd “Mi impressiona la campagna culturale che accompagna l’operazione Draghi, sulla necessità di sospendere la democrazia e affidarsi a un potere”: lo ha dichiarato Massimo D’Alema nel corso del suo discorso in cui ha definito il Pd “guarito” da una “malattia terribile” riferendosi al periodo in cui Matteo Renzi era segretario del Partito Democratico. Intervenuto al brindisi di fine anno via Zoom di Articolo Uno (qui il video integrale) nel corso di una passeggiata in montagna, Massimo ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 gennaio 2022)ildiche hail Pd “Milachedilaa un”: lo ha dichiarato Massimonel corso del suoin cui ha definito il Pd “guarito” da una “malattia terribile” riferendosi al periodo in cui Matteo Renzi era segretario del Partito Democratico. Intervenuto al brindisi di fine anno via Zoom di Articolo Uno (qui il video) nel corso di una passeggiata in montagna, Massimo ...

