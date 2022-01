Concorso MEF 2022 | 300 posti a tempo indeterminato | bando in Gazzetta

(Di lunedì 3 gennaio 2022) NellaUfficiale n. 104 del 31 dicembre 2021, è stato pubblicato l’avviso di indizione delMEF, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi 300di personale non dirigenziale di area terza, a, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze. I 300messi a disposizione dalsono così divisi nei seguenti profili e codici professionali: 200 unità nel profilo di collaboratore amministrativo-contabile (Codice CONT) da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato; 60 unità nel profilo di collaboratore tributario (Codice TRIB) da destinare agli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie; 40 unità nel profilo di collaboratore amministrativo (Codice ...

adessolavor : #Concorso #MEF per 300 posti di #lavoro da #Funzionario a T.I: - simonechiarelli : “Full82 - Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) - corso di preparazione” -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso MEF

...del personale attivo nei dicasteri dello Sviluppo Economico (MISE) e di Economia e Finanza (). ... I laureati in medicina e chirurgia iscritti ad undi medicina generale possono continuare a ......(MISE) e di Economia e Finanza (). Sul fronte servizi, viene raddoppiato il mandato dei direttori di alcuni dipartimenti. Fronte sanità: i laureati in medicina e chirurgia iscritti ad un...La regione Sicilia ha indetto due concorsi pubblici per funzionari volti all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di circa 100 risorse, categoria D, per ...(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge Milleproroghe. Il provvedimento - che a breve sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale - sarà ...