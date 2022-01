Bloccato WhatsApp su numerosi iPhone e Android nel 2022: nuovo elenco (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con l’arrivo del 2022 diversi smartphone Android e iPhone si ritroveranno a non poter più utilizzare WhatsApp. Si tratta ormai di una consuetudine portata avanti dagli sviluppatori dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo che, con i costanti aggiornamenti, non ci sono possibilità per smartphone più vecchiotti di supportarli. Di recente, è stata quindi stilata una nuova lista di device sia Android che iPhone che, nell’arco di questo 2022, non potranno più utilizzare WhatsApp perché considerati troppo obsoleti per accogliere i vari aggiornamenti dell’app. Lista aggiornata con iPhone e Android per i quali vedremo WhatsApp Bloccato Dunque, non solo trucchi utili per l’app, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con l’arrivo deldiversi smartphonesi ritroveranno a non poter più utilizzare. Si tratta ormai di una consuetudine portata avanti dagli sviluppatori dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo che, con i costanti aggiornamenti, non ci sono possibilità per smartphone più vecchiotti di supportarli. Di recente, è stata quindi stilata una nuova lista di device siacheche, nell’arco di questo, non potranno più utilizzareperché considerati troppo obsoleti per accogliere i vari aggiornamenti dell’app. Lista aggiornata conper i quali vedremoDunque, non solo trucchi utili per l’app, ...

Advertising

NRG11789334 : RT @mariannaaprile: Ora mi ha bloccato. Ma sta scrivendo ai miei contatti e ad alcuni sta chiedendo il numero dì telefono per un gruppo wha… - rossoblu1966 : RT @mariannaaprile: Ora mi ha bloccato. Ma sta scrivendo ai miei contatti e ad alcuni sta chiedendo il numero dì telefono per un gruppo wha… - FrancescoAntic5 : RT @mariannaaprile: Ora mi ha bloccato. Ma sta scrivendo ai miei contatti e ad alcuni sta chiedendo il numero dì telefono per un gruppo wha… - MIBrutus : RT @mariannaaprile: Ora mi ha bloccato. Ma sta scrivendo ai miei contatti e ad alcuni sta chiedendo il numero dì telefono per un gruppo wha… - PieroSavaresi : RT @mariannaaprile: Ora mi ha bloccato. Ma sta scrivendo ai miei contatti e ad alcuni sta chiedendo il numero dì telefono per un gruppo wha… -