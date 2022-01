BlackBerry si spegne | finisce un epoca

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 gennaio 2022) È stato la prima tentazione di ragazzi che volevano sentirsi già adulti, il compagno insostituibile di lavoratori con smanie di tempestività, l’icona di uomini in carriera o che adoravano rappresentarsi come tali. Era un’apoteosi di concretezza e ticchettii: il computer clonato sul telefonino in scala ridotta, la tastiera fisica per scrivere lunghi testi trasportata in mobilità. Uno smartphone nel senso ancestrale del termine, anzi del tempo reale, perché la forza primigenia non era la sua morfologia ancora esotica ma il ronzio delle notifiche push: le e-mail che si palesavano sullo schermo nel momento esatto in cui qualcuno le inviava, senza che occorresse aprire un programma e controllarne, ansiosi, nomadi in cerchio, l’epifania. Lampeggiavano puntuali in una spia fioca e discreta, l’antesignana dei cinguettii e scampanellii possenti che ci molestano oggi, replicandosi fecondi su ...