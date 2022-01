Bimbo di 2 anni morto annegato in mare a Torre del Greco (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un bambino di 2 anni è morto, annegato in mare, a Torre del Greco. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 22.30. Sono le prime, scarne notizie trapelate al momento sul ritrovamento del piccolo senza vita. Sul posto i carabinieri, coordinati dal magistrato della Procura della Repubblica, che stanno approfondendo la vicenda. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un bambino di 2in, adel. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 22.30. Sono le prime, scarne notizie trapelate al momento sul ritrovamento del piccolo senza vita. Sul posto i carabinieri, coordinati dal magistrato della Procura della Repubblica, che stanno approfondendo la vicenda. L'articolo proviene da Italia Sera.

