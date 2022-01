Alluvioni in Iran | morti e migliaia senza casa

(Di lunedì 3 gennaio 2022)e forti piogge torrenziali stanno causandodi sfollati ine piogge provocano tredi sfollati Inforti piogge torrenziali ehanno provocato la morte di tre persone, per adesso. Tra le vittime, a quanto riporta Ansa, un bimbo di 8 anni. Insono le persone rimasteuna. In base a quanto riporta la Tv di Stato, due vittime sono state ritrovate nella provincia di Fars, mentre il bambino di 8 anni che perso la vita era di Bandar Abbas, che si trova nella provincia meridionale di Hormuzgan. L’allarme rosso meteo a causa delle forti, è stato ...

Iran: alluvioni fanno 3 morti, migliaia senza casa: Colpite 14 province. Danni a centinaia abitazioni, voli a terra

Agenzia ANSA

Le piogge torrenziali e le conseguenti alluvioni hanno finora provocato la morte di almeno tre persone, fra cui un bimbo di 8 anni, in Iran e ha lasciato migliaia di persone senza una casa. Secondo la Tv di Stato, due sono le vittime nella provincia di Fars, mentre il bambino di 8 anni che perso la vita era di Bandar Abbas, che si trova nella provincia meridionale di Hormuzgan.