TOP10 DELLA SETTIMANA: PODIO RAI1 TRA CAPODANNO E DISNEY, GFVIP IL PIÙ VISTO DI CANALE 5 (Di domenica 2 gennaio 2022) Bentornati a TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti DELLA prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dal 26 dicembre 2021 al 1 gennaio 2022. Domina RAI1 con l’Anno che Verrà, il CAPODANNO firmato Amadeus. Completano il PODIO i live action DISNEY Cenerentola e la Bella e la Bestia. Il Grande Fratello Vip è la proposta più vista di CANALE 5. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 RAI1 L’Anno che Verrà 6.453.000 #2 RAI1 Cenerentola 4.164.000 #3 RAI1 La Bella e la Bestia 4.003.000 #4 RAI1 I Fratelli De Filippo 3.944.000 #5 RAI1 Danza con Me 3.579.000 #6 CANALE 5 Grande Fratello ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 2 gennaio 2022) Bentornati a, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna ladal 26 dicembre 2021 al 1 gennaio 2022. Dominacon l’Anno che Verrà, ilfirmato Amadeus. Completano ili live actionCenerentola e la Bella e la Bestia. Il Grande Fratello Vip è la proposta più vista di5. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1L’Anno che Verrà 6.453.000 #2Cenerentola 4.164.000 #3La Bella e la Bestia 4.003.000 #4I Fratelli De Filippo 3.944.000 #5Danza con Me 3.579.000 #65 Grande Fratello ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: TOP10 DELLA SETTIMANA: PODIO RAI1 TRA CAPODANNO E DISNEY, GFVIP IL PIÙ VISTO DI CANALE 5 - bubinoblog : TOP10 DELLA SETTIMANA: PODIO RAI1 TRA CAPODANNO E DISNEY, GFVIP IL PIÙ VISTO DI CANALE 5 - neon_reprise : non certo nella top10 o 100 dei miei problemi, ma apprezzerei se un certo segmento della popolazione maschile evita… - fedeedoscana : @DTks24tbyyb Mmmmmmmhhhh…?? Non so, aspetto il testo, ma secondo me sarà difficile la parte alta della top10. C’è tr… - wordsandmore1 : #31dicembre #SanSilvestro tra #fantasanremo e #autosorveglianza aspettando il #Capodanno2022 con ? Stabilite le mod… -

Ultime Notizie dalla rete : TOP10 DELLA Atp Cup, l'Italia si arrende all'Australia, Sinner non basta ... la tv della FIT, trasmette in diretta e in esclusiva. Nel match che ha deciso la sfida valida per il 'Gruppo B' Matteo Berrettini e Simone Bolelli sono infatti stati battuti 63 75, in un'ora e 23 ...

'Da domani il Lazio in giallo, prudenza e vaccini' (l'assessore D'Amato) ... aggiunge D'Amato, ricordando che 'è in corso a Rieti, presso la caserma Verdirosi il primo open day dell'anno dove si registra una ottima affluenza anche di cittadini da fuori della provincia'. Gtu/...

Rugby - Top10: i risultati del sabato di campionato OnRugby Una Top 10 con i titoli che hanno spaccato critica e pubblico a metà Ci sono titoli che più di altri dividono il pubblico tra chi li ama e chi li odia, eccoti quindi una top 10 di videgiochi divisivi e controversi ...

Dakar | Auto, Tappa 1: Al-Attiyah vola. Giornata nera per Audi Nasser Al-Attiyah domina la Tappa 1 della Dakar 2022 e vola in vetta alla classifica generale davanti a un ottimo Loeb. Terzo un sorprendente Martin Prokop. Per Audi giornata nera: Peterhansel fuori d ...

... la tvFIT, trasmette in diretta e in esclusiva. Nel match che ha deciso la sfida valida per il 'Gruppo B' Matteo Berrettini e Simone Bolelli sono infatti stati battuti 63 75, in un'ora e 23 ...... aggiunge D'Amato, ricordando che 'è in corso a Rieti, presso la caserma Verdirosi il primo open day dell'anno dove si registra una ottima affluenza anche di cittadini da fuoriprovincia'. Gtu/...Ci sono titoli che più di altri dividono il pubblico tra chi li ama e chi li odia, eccoti quindi una top 10 di videgiochi divisivi e controversi ...Nasser Al-Attiyah domina la Tappa 1 della Dakar 2022 e vola in vetta alla classifica generale davanti a un ottimo Loeb. Terzo un sorprendente Martin Prokop. Per Audi giornata nera: Peterhansel fuori d ...