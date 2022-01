Stasera in tv, oggi 2 gennaio 2022: Un amore così grande e Un viaggio a quattro zampe (Di domenica 2 gennaio 2022) Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi domenica 2 gennaio 2022 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 2 gennaio 2022 La programmazione della serata di domenica 2 gennaio 2022 è ampia. Su Rai 1 va in onda la pellicola in prima visione Un viaggio a quattro zampe. Canale 5 propone la commedia Un amore così grande. Rai3, invece, offre il documentario Città segrete, con al timone il bravissimo Corrado Augias. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su La5 c'è Un Natale stellato, mentre Rai2 la commedia ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 gennaio 2022) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?domenica 2abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 2La programmazione della serata di domenica 2è ampia. Su Rai 1 va in onda la pellicola in prima visione Un. Canale 5 propone la commedia Un. Rai3, invece, offre il documentario Città segrete, con al timone il bravissimo Corrado Augias. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su La5 c'è Un Natale stellato, mentre Rai2 la commedia ...

