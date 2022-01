Messina | spari in strada | un morto e un ferito a Camaro

(Di domenica 2 gennaio 2022) Un uomo ènel pomeriggio a, raggiunto da colpi di pistola mentre era a bordo di un motorino, mentre un’altra persona è rimasta ferita in modo grave. La vittima si chiama Giovanni Portogallo, 31 anni. I carabinieri al momento non escludono alcuna ipotesi. L’omicidio è avvenuto in via Edoardo Morabito, nel rione di, intorno alle 14.30. La first appeared on il Mattino di Sicilia.

