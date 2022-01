Messina. Agguato nel rione di Camaro: morto Giovanni Portogallo, in caserma un sospettato (Di domenica 2 gennaio 2022) Giovanni Portogallo è morto domenica pomeriggio a Messina, raggiunto da colpi di pistola mentre era a bordo di un motorino. Nell’Agguato un’altra persona è rimasta ferita in modo grave. I Carabinieri al momento non escludono alcuna ipotesi. L’omicidio di Giovanni Portogallo, 31 anni, è avvenuto in via Edoardo Morabito, nel rione di Camaro. I killer hanno sorpreso i giovani, che hanno provato a fuggire, Portogallo è stato raggiunto subito da quattro proiettili alle spalle. L’omicidio è avvento attorno alle 14,30. La persona ferita è un uomo di 35 anni, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte di Messina. I Carabinieri del comando provinciale, coordinati dalla Procura, ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 2 gennaio 2022)domenica pomeriggio a, raggiunto da colpi di pistola mentre era a bordo di un motorino. Nell’un’altra persona è rimasta ferita in modo grave. I Carabinieri al momento non escludono alcuna ipotesi. L’omicidio di, 31 anni, è avvenuto in via Edoardo Morabito, neldi. I killer hanno sorpreso i giovani, che hanno provato a fuggire,è stato raggiunto subito da quattro proiettili alle spalle. L’omicidio è avvento attorno alle 14,30. La persona ferita è un uomo di 35 anni, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte di. I Carabinieri del comando provinciale, coordinati dalla Procura, ...

