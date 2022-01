(Di domenica 2 gennaio 2022) ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,2 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la sedicesima puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier.tra i 25 big della prossima edizione del ‘Festival di Sanremo’ firmato e condotto da Amadeus, si racconterà tra carriera e vita privata oltre a presentare il suo libro autobiografico ‘Tutti i sogni ancora in volo’.si esibirà cantando il brano ‘Amazzonia’ che dedicherà a tutti i bambini e il nuovo singolo ‘Luna Piena’ che nasce dalla collaborazione artistica con il rapper Manuelito in arte ‘Hell Raton’; inizio d’anno emozionante per la popolare cantante emiliana che festeggerà a ‘In’ anche la certificazione del sesto Disco di Platino per il brano ...

Advertising

albertoangela : Grazie a Massimo Ranieri. La sua voce calda ed appassionata che canta Munasterio ‘e Santa Chiara ci trasporta nel f… - illuminista3 : @puparulepatan Massimo Ranieri >>> - Lopinionista : Massimo Ranieri, Orietta Berti e De Sica tra i protagonisti di Domenica In - Ale_____B : RT @janavel7: Anno nuovo? D'Alema torna a guidare il Pd. Berlusconi è protagonista politico. Renzi sta a Firenze. Presidente del Consiglio… - giovanni_ebasta : RT @janavel7: Anno nuovo? D'Alema torna a guidare il Pd. Berlusconi è protagonista politico. Renzi sta a Firenze. Presidente del Consiglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ranieri

LA NAZIONE

Domenica In:tra vita privata e carriera Uno degli ospiti della nuova puntata di ' Domenica In ' sarà uno dei cantanti più amati, che vanta una carriera ultradecennale,...Con lui anche, che sarà ospite di Mara Venier e si racconterà a cuore aperto tra carriera e vita privata e ne approfitterà per presentare il libro 'Tutti i sogni ancora in volo'.ROMA - In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 2 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la sedicesima puntata di ...Ecco tutti gli ospiti per la puntata di Domenica IN di oggi 2 gennaio 2022: inizia un nuovo anno con Mara Venier ...