Juve, quale centravanti? Icardi, Cavani, Milik, Aubameyang e Depay a confronto (Di domenica 2 gennaio 2022) Il mercato di gennaio della Juve entra nel vivo. I bianconeri con Morata verso il Barcellona cercano un 9. Ecco i possibili nomi che possono fare al caso di Allegri Leggi su video.gazzetta (Di domenica 2 gennaio 2022) Il mercato di gennaio dellaentra nel vivo. I bianconeri con Morata verso il Barcellona cercano un 9. Ecco i possibili nomi che possono fare al caso di Allegri

Advertising

Fiorentina_ole : RT @massimo_macs: Devi drogarti pesante per riuscire a mettere in relazione #Lukaku al #Tottenham = via libera per #Vlahovic alla #juve in… - marco171292 : @Dottor_Strowman L'inter può permettersi Lukaku solo in prestito con ingaggio pagato un po'dal Chelsea. Chelsea che… - ACaputo1988 : @Gazzetta_it Magari vlahovic andrà alla Juve, ma quale sarebbe il nesso con la situazione di Lukaku ?? - toselluc : @kekko_molise87 @AzzoJacopo Perché l'altezza del baricentro conta come no, andrebbe contestualizzato quando si alza… - simone985 : @Gazzetta_it Ma perché? Quale sarebbe l’incastro? ???????? Come la state pompando sta trattativa,siete voi i veri uomini di mercato della Juve! -