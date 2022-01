Intelligenza artificiale | rileggere la storia per evitare un nuovo inverno

Leggi su formiche

(Di domenica 2 gennaio 2022) Da quando Alan Turing (considerato universalmente vero e proprio padre della materia) pubblicò nel 1950 quello che è probabilmente il suo articolo più celebre “Computing and Machinery Intelligence” e il ben più celebre “Imitation Game”, l’(Ia) ha sperimentato un vero e proprio ottovolante tra successi storici e scetticismo diffuso. Una volta fugati i dubbi iniziali legati a costi elevati delle macchine e a limiti fisici delle stesse, a partire dagli anni Cinquanta fino ad arrivare a metà degli anni Settanta il settore dell’Ia conobbe un vero e proprio boom. Questo soprattutto grazie a programmi di ricerca dedicati, portati avanti da diverse entità e finanziati da agenzie governative come l’agenzia Defense advanced research project agency (Darpa) del dipartimento della Difesa statunitense. Appare evidente come, fin dagli albori, ...