Bob a 2: Francesco Friedrich vince Sigulda 2 e allunga in classifica. Baumgartner 17º (Di domenica 2 gennaio 2022) Francesco Friedrich, uno dei più forti sportivi che la storia abbia mai potuto registrare, vince la seconda prova di bob a 2 a Sigulda, in Lettonia, e allunga nella classifica generale di Coppa del Mondo 2021/2022. Il trentunenne tedesco, dopo un'imbattibilità di 21 gare consecutive di CDM, equivalente all'intero anno solare 2021, ha perso la prima gara del 2022, il 1º gennaio, sempre a Sigulda, terminando in 12ª posizione. Il suo peggior risultato dal 2017. La reazione però, non è tardata ad arrivare, e il fuoriclasse ha infilato il quinto successo su sei appuntamenti andando a precedere di soli 6 centesimi il britannico Brad Hall, autore di una prova maiuscola. Terzo, staccato di 55 centesimi, il padrone di casa Oskars Kibermanis. Ai piedi del podio si è piazzato ...

