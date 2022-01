Bancomat | scatta la tagliola Le nuove regole del 2022 | chi resta fregato in queste ore

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il nuovo anno porta con sé il tetto all'uso dei contanti e unasul. Il limite per i pagamenti cash è sceso dall'1 gennaio da 2.000 a 1.000 euro compreso anche per i salari (a eccezione delle colf, ricorda il Tempo). Il tetto pensato dal governo Conte 2 come chiave per combattere l'evasione fiscale riguarda tutti i "passaggi" tra persone fisiche o giuridiche, quindi prestiti, donazioni o semplici regali. Sopra i 1.000 euro, serve un metodo tracciato, pagamenti elettronici o bonifici. Le conseguenze più pesanti però sono ancora una volta per i commercianti. Da qualche ora, infatti, sono obbligati per legge ad accettare ogni tipo di pagamento attraverso carteo carte di credito, anche se di pochi euro. Un sollievo per clienti e avventori, sgravati dall'incubo delle monetine o del "cambio" di ...

Advertising

maurorizzi_mr : @Ipertesa Il problema è se lo fanno milioni di persone contemporaneamente: scatta il panico. È come con la corsa la… - 10clarenc3 : RT @60patriota: Limite contanti a 1.000 euro: dal primo gennaio. Ma andate a fanculo uno con i propri soldi spende quanto vuole io ho comin… - paratrooper00 : Limite contanti a 1.000 euro: dal primo gennaio. Ma andate a fanculo uno con i propri soldi spende quanto vuole io… -

Ultime Notizie dalla rete : Bancomat scatta

Per fare qualche esempio: chi non accetta di incassare un caffè da 1 euro con il, pagherà ... da oggi 1° gennaioin Italia la stretta che cambia la soglia del pagamento... Read More ...Una misura con cui lo Stato riconosce un aiuto economico alle famiglie con figli, chedal ... carte di credito e. Previste sanzioni amministrative per commercianti e professionisti che ...Per esempio, anche per un caffè da 1 euro il titolare del bar dovrà accettare un eventuale pagamento col bancomat, pagherà 30,04 euro di multa per ogni transazione negata Scatta oggi, 1 gennaio 2022, ...Stando alle ultime notizie emerse riguardo i prelievi e versamenti in banca, poiché non è presente nessun trasferimento della proprietà del denaro, in quanto l’istituto di credito funge da depositario ...