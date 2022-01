Atp Cup 2022: Bolelli e Berrettini sconfitti in due set da Peers e Saville, l’Australia batte l’Italia 2-1 (Di domenica 2 gennaio 2022) Non un bell’inizio di stagione per l’Italia, che esce sconfitta dalla sfida all’esordio dell’Atp Cup 2022 contro l’Australia. A regalare la vittoria alla propria squadra sono stati John Peers e Luke Saville, che hanno avuto la meglio in due set nel doppio decisivo contro Matteo Berrettini e Simone Bolelli (6-3 7-5). Tanta fatica nel primo set per gli azzurri, che si riprendono nel secondo parziale ma sono costretti a cedere sul finale con un break a zero conquistato dai padroni di casa. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI IL MONTEPREMI PROGRAMMA, DATE, ORARI IL CALENDARIO DELl’Italia LA PARTITA – Comincia subito in salita la sfida per gli azzurri che nel secondo game del primo set perdono il turno di battuta concedendo agli avversari di scappare ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Non un bell’inizio di stagione per, che esce sconfitta dalla sfida all’esordio dell’Atp Cupcontro. A regalare la vittoria alla propria squadra sono stati Johne Luke, che hanno avuto la meglio in due set nel doppio decisivo contro Matteoe Simone(6-3 7-5). Tanta fatica nel primo set per gli azzurri, che si riprendono nel secondo parziale ma sono costretti a cedere sul finale con un break a zero conquistato dai padroni di casa. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI IL MONTEPREMI PROGRAMMA, DATE, ORARI IL CALENDARIO DELLA PARTITA – Comincia subito in salita la sfida per gli azzurri che nel secondo game del primo set perdono il turno di battuta concedendo agli avversari di scappare ...

