AMAZON | attenzione alla nuova truffa del finto premio

(Di domenica 2 gennaio 2022)per email che vi prospetta un nuovo iPhone X, Samsung S9, Apple iPad! se compilate un fantomatico sondaggio. Cestinare il messaggio e non fare click su nessun link! Ecco il testo della frode : È tempo di premiare te stesso! Gentile utente di, Sei stato selezionato per la possibilità di ottenere un nuovo iPhone X, Samsung S9, Apple iPad! Per qualificarsi per questo, completa il nostro sondaggio di marketing di 30 secondi sulle tue esperienze con. I PERICOLI DELLE EMAIL DI PHISHING Vuoi evitare di cadere nelle trappole delle email? Ecco la guida definitiva : I PRINCIPALI PERICOLI NELLE EMAIL : IDENTIFICARLI E PROTEGGERSI click qui Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .

Advertising

UPrezzo : ???? ATTENZIONE PREZZO RIDOTTO ???? Prima Costava: €36.96 Ora Costa: €34.49 #sconti #scontiamazon ???? - UPrezzo : ???? ATTENZIONE PREZZO RIDOTTO ???? Prima Costava: €699.99 Ora Costa: €649.99 #sconti #scontiamazon ???? - UPrezzo : ???? ATTENZIONE PREZZO RIDOTTO ???? Prima Costava: €699.00 Ora Costa: €499.00 #sconti #scontiamazon ???? - UPrezzo : ???? ATTENZIONE PREZZO RIDOTTO ???? Prima Costava: €109.99 Ora Costa: €89.00 #sconti #scontiamazon ???? - UPrezzo : ???? ATTENZIONE PREZZO RIDOTTO ???? Prima Costava: €24.29 Ora Costa: €19.99 #sconti #scontiamazon ???? -

Ultime Notizie dalla rete : AMAZON attenzione

ChiccheInformatiche

Consigli24 I migliori consigli sulle offertesu tecnologia, moda, casa e tempo libero Scopri ... "Da lunedì andremo in zona gialla,al rispetto delle regole" sottolinea. Sul fronte ...47mila i vini assaggiati, con un'particolare, per questa 35esima edizione della Guida ... Argiano Brunello di Montalcino - 2016 - Vigna del Suolo 237,40 EUR Acquista suOttima annata ...Le novità del catalogo di Amazon Prime Video di Gennaio 2022. Tante le serie tv e i film originali: Monterossi, As We See It e ...Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un nuovo canale Telegram, scopritelo subito a questo indirizzo. Bennet vi fa perdere la testa: i suoi sconti sono super. Con il volantino… Leggi ...