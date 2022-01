Abetone: sciare in sicurezza. Multipass regala assicurazione fino al 9 gennaio. Obbligo del casco per under 18 (Di domenica 2 gennaio 2022) Piste in ottime condizioni, anche in questi primi giorni del 2022, e anche con alcune importanti novità e regole da rispettare per gli sciatori, introdotte dal decreto legislativo n.40 del 28 febbraio 2021. Prima fra tutte l'assicurazione obbligatoria. Ogni sciatore dal 1° gennaio dovrà possederne una e i gestori dei comprensori sciistici devono metterla a disposizione degli utenti. Per questo dal 1° gennaio 2022 ogni skipass Abetone Multipass includerà l'assicurazione fino al 9 gennaio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 gennaio 2022) Piste in ottime condizioni, anche in questi primi giorni del 2022, e anche con alcune importanti novità e regole da rispettare per gli sciatori, introdotte dal decreto legislativo n.40 del 28 febbraio 2021. Prima fra tutte l'obbligatoria. Ogni sciatore dal 1°dovrà possederne una e i gestori dei comprensori sciistici devono metterla a disposizione degli utenti. Per questo dal 1°2022 ogni skipassincluderà l'al 9L'articolo proviene da Firenze Post.

