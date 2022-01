Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 gennaio 2022)DEL 01 GENNAIOORE 17.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI DA MARCO CILUFFO E BUON ANNO DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAUN INCIDENTE PROVOCA CODE SULL AVIA FLAMINIA ALTEZZA LABARO IN DIREZIONE DEL RACCORDO SCENDIAMO A SUD PER SEGNALARE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA E SUL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI SUL LITORALE DI OSTIA TUTTO NELLE DUE DIREZIONI ACONSUETA PEDONALIZZAZIONE FESTIVA DI VIA DEI FORI IMPERIALI CON DEVIAZIONE DI ALCUNE LINEE BUS DELLA ZONA CAMBIAMO ARGOMENTO RICORDIAMO CHE DOMANI, NELLA CAPITALE DOMENICA 2 GENNAIO E’ LA PRIMA GIORNATA ECOLOGICA DEL ...