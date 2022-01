Ucraina vieta accesso a navi con bandiera russa (Di sabato 1 gennaio 2022) Le navi battenti bandiera russa non potranno più entrare nelle acque territoriali ucraine. Lo stabilisce una nuova legge entrata oggi in vigore, secondo quanto annunciato dal governo di Kiev. Il divieto si applica anche ad imbarcazioni che appartengono a cittadini russi, agenti economici registrati in Russia o persone sottoposte a sanzioni ucraine, riferisce l’agenzia stampa russa Sputnik. Il provvedimento entra in vigore mentre rimane alta la tensione fra Mosca e Kiev, con migliaia di truppe russe ammassate al confine con l’Ucraina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) Lebattentinon potranno più entrare nelle acque territoriali ucraine. Lo stabilisce una nuova legge entrata oggi in vigore, secondo quanto annunciato dal governo di Kiev. Il divieto si applica anche ad imbarcazioni che appartengono a cittadini russi, agenti economici registrati in Russia o persone sottoposte a sanzioni ucraine, riferisce l’agenzia stampaSputnik. Il provvedimento entra in vigore mentre rimane alta la tensione fra Mosca e Kiev, con migliaia di truppe russe ammassate al confine con l’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

AttilaAzureRive : RT @iuvinale_n: In Ucraina da oggi è entrata in vigore una legge che vieta alle navi russe di accedere alle acque interne del Paese. https… - GabrieleIuvina1 : RT @ExtremaRatio4: In Ucraina da oggi è entrata in vigore una legge che vieta alle navi russe di accedere alle acque interne del Paese. ht… - deustronzio : RT @iuvinale_n: In Ucraina da oggi è entrata in vigore una legge che vieta alle navi russe di accedere alle acque interne del Paese. https… - Rog_2 : RT @iuvinale_n: In Ucraina da oggi è entrata in vigore una legge che vieta alle navi russe di accedere alle acque interne del Paese. https… - Nonnadinano : RT @iuvinale_n: In Ucraina da oggi è entrata in vigore una legge che vieta alle navi russe di accedere alle acque interne del Paese. https… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina vieta Ucraina vieta accesso a navi con bandiera russa Il provvedimento entra in vigore mentre rimane alta la tensione fra Mosca e Kiev, con migliaia di truppe russe ammassate al confine con l'Ucraina. 1 gennaio 2022

Ucraina - UE: di cosa hanno discusso Kuleba e Borrell Zaluzhny ha poi chiarito che il regime di cessate il fuoco non vieta ai militari ucraini di aprire ... ha affermato Andriy Kostin, primo vice capo della delegazione ucraina presso il TCG. La parte ...

Ucraina vieta accesso a navi con bandiera russa Tiscali Notizie Ucraina vieta accesso a navi con bandiera russa Le navi battenti bandiera russa non potranno più entrare nelle acque territoriali ucraine. Lo stabilisce una nuova legge entrata oggi in vigore, secondo quanto annunciato dal governo di Kiev. Il divie ...

Ucraina: Usa preoccupati, pronti a nuove sanzioni a Mosca Gli Stati Uniti continuano a essere molto preoccupati per il rafforzamento della presenza militare della Russia al confine con l'Ucraina e sono pronti a sanzioni più forti che mai contro Mosca in caso ...

Il provvedimento entra in vigore mentre rimane alta la tensione fra Mosca e Kiev, con migliaia di truppe russe ammassate al confine con l'. 1 gennaio 2022Zaluzhny ha poi chiarito che il regime di cessate il fuoco nonai militari ucraini di aprire ... ha affermato Andriy Kostin, primo vice capo della delegazionepresso il TCG. La parte ...Le navi battenti bandiera russa non potranno più entrare nelle acque territoriali ucraine. Lo stabilisce una nuova legge entrata oggi in vigore, secondo quanto annunciato dal governo di Kiev. Il divie ...Gli Stati Uniti continuano a essere molto preoccupati per il rafforzamento della presenza militare della Russia al confine con l'Ucraina e sono pronti a sanzioni più forti che mai contro Mosca in caso ...