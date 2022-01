Ripristino del sistema (Di sabato 1 gennaio 2022) Tornare a passare un Natale nella mia città, o meglio, nella città nella quale sono nato e diventato un adulto, salvo poi andarmene altrove, è stata una gioia. Un piccolo Ripristino della versione precedente, come quelle che si fanno nei PC da quattro soldi, quelli che prevalentemente uso io, in pratica poco più di una macchina da scrivere abilitata a farmi navigare in rete, quando subentra un qualche problema, ci metti su le mani e fai tornare la macchina a subito prima che il problema entrasse in gioco, perdendo giusto qualche dettaglio dell’ultima ora, spesso irrilevante. Sempre meglio che perdere tutto, questo il non detto. Che poi io, per ragioni legate a quarantene cautelative, impossibilità di fare le scale, cautele e anche paure, non è necessario io appioppi i giusti corrispettivi ai singoli componenti della mia famiglia di origine, non è rilevante, che poi ... Leggi su optimagazine (Di sabato 1 gennaio 2022) Tornare a passare un Natale nella mia città, o meglio, nella città nella quale sono nato e diventato un adulto, salvo poi andarmene altrove, è stata una gioia. Un piccolodella versione precedente, come quelle che si fanno nei PC da quattro soldi, quelli che prevalentemente uso io, in pratica poco più di una macchina da scrivere abilitata a farmi navigare in rete, quando subentra un qualche problema, ci metti su le mani e fai tornare la macchina a subito prima che il problema entrasse in gioco, perdendo giusto qualche dettaglio dell’ultima ora, spesso irrilevante. Sempre meglio che perdere tutto, questo il non detto. Che poi io, per ragioni legate a quarantene cautelative, impossibilità di fare le scale, cautele e anche paure, non è necessario io appioppi i giusti corrispettivi ai singoli componenti della mia famiglia di origine, non è rilevante, che poi ...

