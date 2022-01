Ore di apprensione a Ponte, scomparsa Grazia Iesce: ricerche in corso (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – Ore di apprensione a Ponte, in provincia di Benevento, tra i familiari e i conoscenti di Grazia Iesce. La donna si è allontanata da casa nella tarda mattinata di oggi senza far ritorno. “La signora Grazia è stata vista – scrivono i suoi concittadini sui social – intorno alle ore 14.30 a Collepiano, Torrecuso, in prossimità dell’incrocio con la Variante per la provinciale 106. E alle 16 sarebbe stata segnalata nei pressi di contrada Torrepalazzo”. Sono in corso le ricerche. I vigili del fuoco sono al lavoro con le forze dell’ordine e la Protezione Civile per ritrovarla ma al momento non ci sono novità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Ore di, in provincia di Benevento, tra i familiari e i conoscenti di. La donna si è allontanata da casa nella tarda mattinata di oggi senza far ritorno. “La signoraè stata vista – scrivono i suoi concittadini sui social – intorno alle ore 14.30 a Collepiano, Torrecuso, in prossimità dell’incrocio con la Variante per la provinciale 106. E alle 16 sarebbe stata segnalata nei pressi di contrada Torrepalazzo”. Sono inle. I vigili del fuoco sono al lavoro con le forze dell’ordine e la Protezione Civile per ritrovarla ma al momento non ci sono novità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

