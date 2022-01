Advertising

Agenzia_Ansa : “Stanotte a Napoli” fa boom di ascolti. Il sindaco Manfredi sui social: 'Napoli ha illuminato il Natale di tutti gl… - infoitsport : Meret 'litiga' con alcuni tifosi. Messaggio del portiere del Napoli sui social - terronible : @stanzaselvaggia A Napoli invece hanno rispettato l'ordinanza sui botti? ???????? - rep_napoli : Botti, a Napoli si spara malgrado l'ordinanza: ironia sui social [aggiornamento delle 11:04] - PasqualeMarro : #capodanno2022 fallisce ordinanza del sindaco di Napoli sui botti -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sui

, 43 anni, originario di Palma Campania, in provincia di, è il nuovo proprietario del club granata: 'Farò di tutto per salvare il club, punterògiovani e la crescita del club'. A lui il ...... nato nella provincia di, è un imprenditore che ha legato il suo nome e i suoi successi ... Punterògiovani e sulla crescita del club'.Napoli, sui social i video degli eccessi della notte di Capodanno tra oggetti lanciati dalle finestre, auto in fiamme e colpi di pistola per strada [VIDEO] ...Parole forti di alcuni tifosi partenopei che lo hanno criticato per la presunta leggerezza In casa Napoli si fa la conta degli indisponibili tra positivi per il Covid, squalificati e giocatori impegna ...