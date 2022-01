In Francia obbligo di mascherina dai 6 anni in su nei luoghi pubblici (Di sabato 1 gennaio 2022) La Francia ha deciso di abbassare l’età per l'obbligo di mascherina, prima era di 11 anni, portandola a 6 anni. La restrizione, in vigore da lunedì 3 gennaio, rientra tra quelle decise per arginare il dilagare della variante Omicron e riguarda i mezzi di trasporto pubblico, i luoghi aperti al pubblico compresi i ristoranti, i centri sportivi e quelli di culto, con la sola eccezione della pratica di attività sportive e artistiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 gennaio 2022) Laha deciso di abbassare l’età per l'di, prima era di 11, portandola a 6. La restrizione, in vigore da lunedì 3 gennaio, rientra tra quelle decise per arginare il dilagare della variante Omicron e riguarda i mezzi di trasporto pubblico, iaperti al pubblico compresi i ristoranti, i centri sportivi e quelli di culto, con la sola eccezione della pratica di attività sportive e artistiche. L'articolo .

