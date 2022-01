Il più grave a Taranto: 41 enne perde una mano per l’esplosione di un petardo Gravi incidenti anche ad Andria ed a Monopoli. Bòtti di capodanno: in Puglia violati anche divieti (Di sabato 1 gennaio 2022) Nell’immagine tratta da video diffuso in messaggeri, un cassonetto fatto esplodere. Accaduto ad Andria dove si è registrato anche un grave incidente, per i Bòtti di capodanmo. divieti violati, come a Foggia, e vari feriti anche in Puglia. Il più grave nel quartiere Tamburi di Taranto dove un 41enne ha perso la mano destra, gravemente lesa per l’esplosione di un petardo in fase di accensione. Accaduto ieri nel tardo pomeriggio. Trasportato in codice rosso al “Santissima Annunziata” è stato poi trasferito al policlinico di Bari per un tentativo di parziale ricostruzione dell’arto. A Bari due feriti e ... Leggi su noinotizie (Di sabato 1 gennaio 2022) Nell’immagine tratta da video diffuso in messaggeri, un cassonetto fatto esplodere. Accaduto addove si è registratounincidente, per idi capodanmo., come a Foggia, e vari feritiin. Il piùnel quartiere Tamburi didove un 41ha perso ladestra,mente lesa perdi unin fase di accensione. Accaduto ieri nel tardo pomeriggio. Trasportato in codice rosso al “Santissima Annunziata” è stato poi trasferito al policlinico di Bari per un tentativo di parziale ricostruzione dell’arto. A Bari due feriti e ...

Botti: nove feriti tra Napoli e provincia La più grave delle persone ricoverate si trova al Cardarelli: si tratta di una 53enne ferita agli occhi dall'esplosione dei fuochi. Per gli altri problemi soprattutto agli arti. In provincia di ...

