Getafe vs Real Madrid: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Real Madrid cercherà di rafforzare la propria presa sulla prima posizione nella classifica della Liga quando si dirigerà al Coliseum Alfonso Perez domenica 2 gennaio per affrontare il Getafe. I Los Blancos hanno attualmente otto punti di vantaggio sul Siviglia, secondo in classifica, in testa alla divisione, mentre il Getafe occupa il 16° posto, a pari punti con l'Alaves 18° per lo stesso numero di partite (18). Il calcio di inizio di Getafe vs Real Madrid si gioca alle 14. Prepartita Getafe vs Real Madrid: a che punto sono le due squadre? Getafe Il Getafe ha vinto tre, pareggiato sei e perso nove delle 18 partite della Liga in questa stagione per raccogliere 15 punti, che ...

