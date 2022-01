Fabrizio Frizzi, era LUI il suo grandissimo amico: la sua assenza un vuoto incolmabile (Di sabato 1 gennaio 2022) Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto ineguagliabile. C’è un amico che a distanza di anni lo omaggia con una foto meravigliosa: ecco di chi stiamo parlando Fabrizio Frizzi è stato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 1 gennaio 2022)ha lasciato unineguagliabile. C’è unche a distanza di anni lo omaggia con una foto meravigliosa: ecco di chi stiamo parlandoè stato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

inarteziogio : Ho fatto una cazzata. Ho visto questo. Umore rovinato. - Shinichi199E : Un po'di malinconia nel guardare l'anno che verrà e ricordare l'edizione condotta da Fabrizio Frizzi, che in barba… - drammagiocoso : Io comunque sento sempre la mancanza di Fabrizio Frizzi in tv. - gastanuke : @ilSimoPole Ah ma cazzo. Cosa c'è da fare stasera allora?? C'è Jocelyn? Fabrizio Frizzi? Scommettiamo che? - EMililani : @PierpaoloTeam Hai ragione ogni volta fa vedere il suo talento grande è nata per essere conduttrice FABRIZIO FRIZZ… -