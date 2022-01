Dakar 2022 | tappa di oggi Jeddah-Hail | orari | programma | tv | streaming | favoriti

(Di sabato 1 gennaio 2022) Si comincia. Ilè arrivato e parte anche l’edizione n.44 della, il rally raid più famoso del mondo. Spetterà ancora una volta all’Arabia Saudita ospitare l’evento, per la terza volta consecutiva. Si comincia con il classico prologo il cui ordine d’arrivo determinerà l’ordine di partenza delladi domani. Si partirà da Gedda per giungere ad. Una prova generale per veicoli e piloti prima di fare sul serio in una speciale di 19 km in cui non tutti giocheranno a carte scoperte, interessanti essenzialmente a verificare il corretto funzionamento del proprio mezzo. Un percorso fatto di sterrati e piccole dune di sabbia da fronteggiare con determinazione. Tutto avrà inizio dunque da dove i pescatori attingevano maggiormente nel VII secolo, dal momento che Gedda era il porto ufficiale de La Mecca. ...

Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Dakar 2022 | Sainz: 'Sulle dune l'elettrico sarà un vantaggio') è stato pubblicato su… - infoitsport : Dakar 2022, Petrucci può partecipare - infoitsport : Danilo Petrucci 'falso positivo' sarà regolarmente al via della Dakar 2022 - infoitsport : Dakar 2022, Petrucci 'falso positivo': potrà prendere parte al raid - infoitsport : Dakar 2022, Danilo Petrucci regolarmente al via: era un falso positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar 2022

Domani si aprirà un nuovo anno e in contemporanea anche la, che scatterà dal prologo di Gedda per poi spostarsi più a nord, a Ha'il, dove partirà dal 2 gennaio la gara vera e propria. E intanto la vigilia di questa corsa - per la terza volta di ...Anche tra le moto si annuncia una grande battaglia nelle 12 tappe della. L'osservato speciale tra gli italiani è Danilo Petrucci che avrà a disposizione una Ktm ufficiale.Il calendario sportivo di gennaio 2022 si preannuncia particolarmente ricco e avvincente. Sarà un mese molto intenso e da vivere con grande passione, ci aspettano 31 giorni in fibrillazione e decisame ...Di qui il via libera per prendere parte alla competizione con la Ktm Petrucci era risultato positivo al Covid-19 ma, come riportato da The-Race.com e confermato da GPone.com, si sarebbe trattato di un ...