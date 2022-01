Covid, cosa bisogna fare se si entra in contatto con un positivo? Le nuove regole (Di domenica 2 gennaio 2022) Con l’entrata in vigore del nuovo decreto Covid, cambiano le norme per la quarantena e c’è differenza per vaccinati e non vaccinati. In caso di contatti stretti con un positivo, i no-vax devono ancora osservare 10 giorni di isolamento e poi fare un tampone. Isolamento di 5 giorni e tampone per chi ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (quindi più di 4 mesi). Nessuna quarantena ma obbligo di Ffp2 per chi ha il booster, ma non solo. Ecco le nuove indicazioni Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 gennaio 2022) Con l’ta in vigore del nuovo decreto, cambiano le norme per la quarantena e c’è differenza per vaccinati e non vaccinati. In caso di contatti stretti con un, i no-vax devono ancora osservare 10 giorni di isolamento e poiun tampone. Isolamento di 5 giorni e tampone per chi ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (quindi più di 4 mesi). Nessuna quarantena ma obbligo di Ffp2 per chi ha il booster, ma non solo. Ecco leindicazioni

