Calcio: primo allenamento per la Juve, anche per Chiesa e Chiellini (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - primo allenamento dell'anno nuovo per la Juventus, al terzo giorno di lavoro dopo la pausa natalizia. All'orizzonte la prima sfida di gennaio, in programma contro il Napoli, all'Allianz Stadium, il 6 gennaio alle 20.45. La squadra, riferisce la società bianconera, si è ritrovata nel pomeriggio allo Juventus Training Center. Seconda seduta individuale per i sudamericani, mentre il gruppo si è concentrato sul lavoro atletico ed esercitazioni tecniche sullo sviluppo della manovra. Federico Chiesa ha svolto l'intero allenamento con il gruppo. È tornato ad allenarsi anche Giorgio Chiellini. Domani, domenica 2 gennaio, la preparazione continua: in programma una doppia seduta. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen. (Adnkronos) -dell'anno nuovo per lantus, al terzo giorno di lavoro dopo la pausa natalizia. All'orizzonte la prima sfida di gennaio, in programma contro il Napoli, all'Allianz Stadium, il 6 gennaio alle 20.45. La squadra, riferisce la società bianconera, si è ritrovata nel pomeriggio allontus Training Center. Seconda seduta individuale per i sudamericani, mentre il gruppo si è concentrato sul lavoro atletico ed esercitazioni tecniche sullo sviluppo della manovra. Federicoha svolto l'interocon il gruppo. È tornato ad allenarsiGiorgio. Domani, domenica 2 gennaio, la preparazione continua: in programma una doppia seduta.

Advertising

sportli26181512 : Watford-Tottenham: video, gol e highlights: Un gol del colombiano Sanchez in pieno recupero regala ad Antonio Conte… - TV7Benevento : Calcio: primo allenamento per la Juve, anche per Chiesa e Chiellini... - tuttosport : #Juve , primo allenamento del 2022: #Chiesa in gruppo ?? - sportli26181512 : La Juve lavora per il Napoli: Chiesa in gruppo, è tornato Chiellini: Primo allenamento dell’anno nuovo per Allegri,… - Luxgraph : Juve, primo allenamento del 2022: Chiesa in gruppo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio primo Roma: Mayoral in isolamento per contatto con positivo al Covid Questo pomeriggio la Roma ha svolto il primo allenamento del 2022 e Jose Mourinho può tirare un sospiro di sollievo almeno per Lorenzo Pellegrini e Abraham che hanno recuperato dai rispettivi infortuni, lavorando in gruppo. Non era ...

La Juve lavora per il Napoli: Chiesa in gruppo, è tornato Chiellini TORINO - Primo allenamento dell'anno nuovo per la Juventus , che si prepara per la partita di campionato contro il Napoli , in programma all'Allianz Stadium il 6 gennaio alle 20:45. Buone notizie per Allegri: ...

Iervolino nuovo patron della Salernitana: «Primo obiettivo sarà conservare la A» Corriere dello Sport Calcio: primo allenamento per la Juve, anche per Chiesa e Chiellini Roma, 1 gen. Primo allenamento dell'anno nuovo per la Juventus, al terzo giorno di lavoro dopo la pausa natalizia. All'orizzonte la prima sfida di gennaio, in programma contro il Napoli, all'Allianz ...

Marrucco: "Napoli, hai già perso lo scudetto. Manolas allucinante" I passi falsi con il Sassuolo in trasferta, l'Empoli e lo Spezia in casa hanno rallentato il passo da primato del Napoli, che ora ha un ritardo in classifica dall'Inter capolista di sette punti. E la ...

Questo pomeriggio la Roma ha svolto ilallenamento del 2022 e Jose Mourinho può tirare un sospiro di sollievo almeno per Lorenzo Pellegrini e Abraham che hanno recuperato dai rispettivi infortuni, lavorando in gruppo. Non era ...TORINO -allenamento dell'anno nuovo per la Juventus , che si prepara per la partita di campionato contro il Napoli , in programma all'Allianz Stadium il 6 gennaio alle 20:45. Buone notizie per Allegri: ...Roma, 1 gen. Primo allenamento dell'anno nuovo per la Juventus, al terzo giorno di lavoro dopo la pausa natalizia. All'orizzonte la prima sfida di gennaio, in programma contro il Napoli, all'Allianz ...I passi falsi con il Sassuolo in trasferta, l'Empoli e lo Spezia in casa hanno rallentato il passo da primato del Napoli, che ora ha un ritardo in classifica dall'Inter capolista di sette punti. E la ...