Cagliari, rivoluzione calciomercato: due attaccanti e un centrocampista, il piano (Di sabato 1 gennaio 2022) Il mercato del Cagliari potrebbe puntare su una totale rivoluzione in vista delle prossime settimane. Definiti gli arrivi di Lovato e Goldaniga (attesa la fumata bianca), i rossoblù punteranno tutto sul reparto offensivo Svolta totale per cercare di tenere vive le speranze salvezza nel corso della seconda parte della stagione. Sarà questo il piano del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 1 gennaio 2022) Il mercato delpotrebbe puntare su una totalein vista delle prossime settimane. Definiti gli arrivi di Lovato e Goldaniga (attesa la fumata bianca), i rossoblù punteranno tutto sul reparto offensivo Svolta totale per cercare di tenere vive le speranze salvezza nel corso della seconda parte della stagione. Sarà questo ildel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

oliveirajunio_ : RT @Fiorentinanews: Rivoluzione #Cagliari: anche #Dalbert può andarsene. #PauloSousa pronto ad accogliere il brasiliano - CentotrentunoC : #Cagliari ?? I primi colpi in entrata ma anche le tante grane in uscita da risolvere ?? A che punto è la rivoluzione… - Fiorentinanews : Rivoluzione #Cagliari: anche #Dalbert può andarsene. #PauloSousa pronto ad accogliere il brasiliano - vivere_sardegna : Cagliari, rivoluzione al Poetto: in arrivo le aree smoking per fumare all’ombra - AnsaSardegna : Cagliari, rivoluzione in corso per cercare la salvezza. 2021 incubo, 3 acquisti quasi fatti e in arrivo altri 4 rin… -