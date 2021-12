Susanna Vianello | la figlia morta prematuramente di Edoardo e Wilma

(Di venerdì 31 dicembre 2021), ladiGoich, se n’è andata l’anno scorso, il 7 aprile 2020. Era nata nel 1970 ed era una speaker radiofonica di successo. Fatale un tumore polmonare. In poco meno di un mese, dalla diagnosi,. Lavorava a Radio Italia anni ’60 e avrebbe compiuto cinquant’anni dopo pochi mesi.eradel cantantee diGoich (i due formarono nel 1971 il famoso duo i Vianella). La sua morte prematura è stata una vera tragedia per i genitori, che ancora appaiono scossi. La notizia della sua morte arrivò da parte di suo cugino Andrea, ...

Chi èera la figlia del cantante Edoardo e di Wilma Goich . Nata il 20 luglio del 1970, è venuto a mancare all'età di cinquant'anni, nel 2020, a causa di un tumore. ...La buona fede, di certo, ha animato i deputati Andrea Frailis,Cenni ed Eva Avossa che ... Il tarantino Giovanniha ottenuto il sì al suo Odg per istituire il 'Santuario dei Cetacei del ...Chi è Susanna Vianello? La tragica morte per tumore della figlia di Eduardo Vianello e Wilma Goich: una ferita mai sanata per i cantanti.Susanna Vianello, figlia di Edoardo. La gavetta per arrivare in radio, l'amicizia con Rosario Fiorello e il legame con il cugino Andrea. Il tumore ...