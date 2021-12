Sampdoria | Watford sulle tracce di Colley

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Claudio Ranieri guarda nella sua ex squadra alla ricerca di rinforzi per il. Il club inglese avrebbe già avanzato una prima offerta allaper Omar, difensore classe ’92 e nazionale gambiano. La prima offerta sarebbe però stata rifiutata perché troppo bassa rispetto ai circa 10 milioni chiesti dal club blucerchiato. I liguri hanno sì bisogno di vendere, ma al giusto prezzo, anche per evitare di indebolire troppo la propria rosa e non finire, così, risucchiati nella zona retrocessione, al momento tenuta a debita distanza. SportFace.

Claudio Ranieri guarda nella sua ex squadra alla ricerca di rinforzi per il Watford. Il club inglese avrebbe già avanzato una prima offerta alla Sampdoria per Omar Colley, difensore classe '92 e nazio ...