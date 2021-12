Paolo Calissano è morto: l’attore aveva 54 anni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Calissano è morto. Il corpo senza vita dell’attore è stato trovato nella sua casa di Roma. Nato a Genova 54 anni fa e divenuto un volto famoso delle fiction negli anni Novanta-Duemila, secondo una prima ipotesi, sarebbe deceduto per un mix di farmaci. Paolo Calissano è morto Nell’abitazione nel quartiere Balduina, sono state ritrovate... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 31 dicembre 2021). Il corpo senza vita delè stato trovato nella sua casa di Roma. Nato a Genova 54fa e divenuto un volto famoso delle fiction negliNovanta-Duemila, secondo una prima ipotesi, sarebbe deceduto per un mix di farmaci.Nell’abitazione nel quartiere Balduina, sono state ritrovate... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

