Mattarella, il discorso di fine anno 2021 in diretta: «I vaccini sono un'opportunità, non dobbiamo sprecarla» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nell'ultimo discorso di fine anno il capo dello Stato ha rivolto un pensiero a quanti si sono impegnati per contrastare il Covid. E ai giovani ha detto: «Prendetevi il vostro futuro perché soltanto così lo donerete alla società» Leggi su corriere (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nell'ultimodiil capo dello Stato ha rivolto un pensiero a quanti siimpegnati per contrastare il Covid. E ai giovani ha detto: «Prendetevi il vostro futuro perché soltanto così lo donerete alla società»

Advertising

Agenzia_Ansa : Attesa per l'ultimo discorso del Presidente della Repubblica. L'intervento di fine anno di Sergio Mattarella, trasm… - EnricoLetta : Grazie al Presidente #Mattarella per questi sette anni di servizio alle istituzioni, da campione dell’… - DavidSassoli : 'Unità istituzionale e unità morale sono le due espressioni di quel che ci tiene insieme'. Bellissime e alte le pa… - F_Scary : RT @formichenews: ????Il messaggio politico di #Mattarella. “Il Presidente non sia di parte”. L'articolo di @stefano_vespa ?? ?? https://t.c… - F_Scary : RT @formichenews: ?? Il discorso integrale di #SergioMattarella 'Alle nuove generazioni sento di dover dire: non fermatevi, non scoraggiate… -