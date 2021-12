Manovra: M5S, occorre scostamento di bilancio per interventi a favore di famiglie e imprese (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il MoVimento 5 Stelle chiede a gran voce al Governo - e lo ha fatto anche con un ordine del giorno alla legge di bilancio a prima firma del capogruppo alla Camera, Davide Crippa - di mettere in campo prima possibile un nuovo scostamento di bilancio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il MoVimento 5 Stelle chiede a gran voce al Governo - e lo ha fatto anche con un ordine del giorno alla legge dia prima firma del capogruppo alla Camera, Davide Crippa - di mettere in campo prima possibile un nuovodiL'articolo proviene da Firenze Post.

