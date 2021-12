Juventus | il club rende note due positività | Pinsoglio e Arthur isolati

(Di venerdì 31 dicembre 2021) I due giocatori, così come comunicati dalla, sono stati posti in isolamento e stanno osservando le norme previste

Ultime Notizie dalla rete : Juventus club

, Buffon torna a parlare di Ronaldo Buffon però sarà sempre lagato alla, dopo tanti anni trascorsi a Torino anche con la fascia da capitano al braccio. L'ex portiere bianconero se ...Barcellona - Morata, accordo trovato Morata ha scelto: l'attaccante spagnolo ha deciso di lasciare lagià a gennaio per andare al Barcellona. I colloqui tra il suo entourage e il...Sono risultati positivi ai tamponi molecolari Arthur e Pinsoglio: “Juventus Football Club – si legge nella nota del club – comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa ...Morata lascerà la Juventus per trasferirsi al Barcellona: un accordo inaspettato, maturato nelle ultime ore. Quali sono i motivi del sì dello spagnolo?