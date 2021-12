Francesca Cipriani pronta per un programma Mediaset | indiscrezione bomba!

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Manca pochissimo al ritorno diin televisione. Dopo il Grande Fratello Vip la showgirl èad un nuovoha lasciato da pochissimo il GF Vip 6, dove è riuscita ad essere ancora una volta protagonista. Il reality di Canale 5 non sarà di certo l’ultima avventura della showgirl in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Francesca Cipriani, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta e Vladimir Luxuria! G… - unasconnessa : @turbomarti_ tu boomer che non conosci il meme di francesca cipriani - LuizHideraldo2 : RT @Frank85387120: Francesca Cipriani - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Più splendida, brillante, sorridente, bionda, simpatica e mitica che mai: Francesca Cipriani è in collegamento con noi!… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Francesca Cipriani, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta e Vladimir Luxuria! Giulia… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani

pronta per un nuovo programma dopo il Grande Fratello Vip? Il rumors Ha lasciato il Grande Fratello Vip spontaneamente poche settimane fa. La showgirl che è ...parla dei suoi ex coinquilini in una lunga intervista rilasciata a Casa Chi. Lache ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2021 prima di Natale non accettando il ...