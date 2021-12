Covid: Ronzulli, ‘subito nuova stretta contro no vax’ (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Il preoccupante aumento dei contagi e soprattutto dei ricoveri, che rischia di mandare nuovamente in tilt la sanità italiana, impongono la necessità di intervenire con decisione e prontezza. Bisogna anticipare i tempi, dobbiamo farci trovare pronti già dalla prossima settimana, perché non possiamo permetterci il rischio di dover richiudere tutto e tantomeno quello di portare gli ospedali al collasso. E’ quindi giunto il momento di una nuova stretta contro i no vax, sopperendo alla mancanza di coraggio a causa della quale non si è introdotto l’obbligo vaccinale già mesi fa, attraverso l’estensione del super green pass all’intero mondo del lavoro”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Il preoccupante aumento dei contagi e soprattutto dei ricoveri, che rischia di mandaremente in tilt la sanità italiana, impongono la necessità di intervenire con decisione e prontezza. Bisogna anticipare i tempi, dobbiamo farci trovare pronti già dalla prossima settimana, perché non possiamo permetterci il rischio di dover richiudere tutto e tantomeno quello di portare gli ospedali al collasso. E’ quindi giunto il momento di unai no vax, sopperendo alla mancanza di coraggio a causa della quale non si è introdotto l’obbligo vaccinale già mesi fa, attraverso l’estensione del super green pass all’intero mondo del lavoro”. Lo afferma Licia, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

