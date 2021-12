Calendario Formula E: tutte le gare del Mondiale 2022 con date e sedi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Manca meno di un mese, ormai, all’inizio del nuovo Mondiale elettrico della FIA. Il 28 gennaio, infatti, avrà luogo la prima delle due tappe del Gran Premio di Arabia Saudita con le vetture che sfrecceranno sul tracciato di Ad Diriyah. In totale saranno sedici gli appuntamenti in giro per il mondo con l’Italia che, ovviamente, conserva le sue due gare all’ombra del Colosseo: ancora una volta, Roma ospiterà due corse il 9 e 10 aprile del 2022. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Calendario della Formula E. Calendario Formula E: tutto quello che c’è da sapere Ecco tutte le date del Mondiale 2022 della Formula E: Round Data Nazione Città 1 28 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Manca meno di un mese, ormai, all’inizio del nuovoelettrico della FIA. Il 28 gennaio, infatti, avrà luogo la prima delle due tappe del Gran Premio di Arabia Saudita con le vetture che sfrecceranno sul tracciato di Ad Diriyah. In totale sarannoci gli appuntamenti in giro per il mondo con l’Italia che, ovviamente, conserva le sue dueall’ombra del Colosseo: ancora una volta, Roma ospiterà due corse il 9 e 10 aprile del. Ecco tutto quello che c’è da sapere suldellaE.E: tutto quello che c’è da sapere EccoledeldellaE: Round Data Nazione Città 1 28 ...

Advertising

ABCCastello : #Under13 Salvo eventuali nuove disposizioni, sabato 8 gennaio al via la seconda fase degli Under 13 di Matteo Bruni… - paoloangeloRF : Il calendario ufficiale del Mondiale 2022: due gare in Italia - loredanarotell1 : F1, il calendario del Mondiale 2022: 23 GP, l'Italia con Imola e Monza | Sky Sport - andreastoolbox : F1, il calendario del mondiale Formula 1 2022 con 23 GP. L'Italia con Imola e Monza | Sky Sport | Sky Sport… - sportli26181512 : F1, il calendario del Mondiale 2022: 23 GP, l'Italia con Imola e Monza: E' già tempo di pensare al Mondiale 2022, r… -