**Calcio: Juventus, Arthur e Pinsoglio positivi al Covid** (Di venerdì 31 dicembre 2021) Torino, 31 dic. – (Adnkronos) – Due giocatori della Juventus, il portiere Carlo Pinsoglio e il centrocampista Arthur, sono positivi al Covid. Lo annuncia il club bianconero con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. “Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Torino, 31 dic. – (Adnkronos) – Due giocatori della, il portiere Carloe il centrocampista, sonoal Covid. Lo annuncia il club bianconero con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. “Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa latà al Covid-19 dei calciatori Carlo. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : Morata-Barça, c'è l'accordo. Ma alla Juventus serve un 9: idea Origi - DiMarzio : #Supercoppa, confermata la data del 12 gennaio per la sfida fra @juventusfc e @Inter ?? - Gazzetta_it : Juve, prima mossa per Scamacca: c’è l’offerta, 35 milioni per averlo subito - tuttosport : L'annuncio della Juve ?? - Antonio_Tatti_ : RT @Fantacalcio: Juventus, 2 giocatori positivi al Coronavirus -