Australian Open 2022, Venus Williams non ci sarà: ancora problemi fisici (Di venerdì 31 dicembre 2021) Venus Williams non sarà al via degli Australian Open 2022. La veterana statunitense, ex numero uno del mondo e vincitrice di sette Slam in singolare, è ancora alle prese con i problemi alla gamba che la tengono lontana dai tornei dallo scorso agosto. A riportare la notizia è l’Herald Sun, che spiega anche come la wild card di Venus adesso sarà assegnata ad una giovane Australiana. Il tutto mentre anche Serena Williams è ferma ai box per un problema al bicipite femorale: questo significa che per la prima volta dal 1997 nessuna delle due sorelle giocherà il primo Slam dell’anno, in programma dal 17 al 30 gennaio prossimi. Segnali della fine di un’era, con Venus che a ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021)nonal via degli. La veterana statunitense, ex numero uno del mondo e vincitrice di sette Slam in singolare, èalle prese con ialla gamba che la tengono lontana dai tornei dallo scorso agosto. A riportare la notizia è l’Herald Sun, che spiega anche come la wild card diadessoassegnata ad una giovanea. Il tutto mentre anche Serenaè ferma ai box per un problema al bicipite femorale: questo significa che per la prima volta dal 1997 nessuna delle due sorelle giocherà il primo Slam dell’anno, in programma dal 17 al 30 gennaio prossimi. Segnali della fine di un’era, conche a ...

