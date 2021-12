Ansia nella Roma, un no - vax tra i titolari: 'Dal 10 gennaio non potrà più giocare' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma e Josè Mourinho con il fiato sospeso per la ripresa del campionato: oggi alle 12 è fissata la ripresa degli allenamenti della Roma a Trigoria, ma l'allenatore portoghese non dorme sonni ... Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021)e Josè Mourinho con il fiato sospeso per la ripresa del campionato: oggi alle 12 è fissata la ripresa degli allenamenti dellaa Trigoria, ma l'allenatore portoghese non dorme sonni ...

Advertising

FabioPandiscia : New post in Formae Mentis: Ansia e modo di camminare In un recente studio, sembra che le persone sofferenti di ans… - esterviola : RT @fabelef: #ultraviolet In coda per i vaccini e nella buriana dei tamponi ci rassicura @esterviola: “L’ansia è ormai una vecchia zia, fa… - fabelef : #ultraviolet In coda per i vaccini e nella buriana dei tamponi ci rassicura @esterviola: “L’ansia è ormai una vecc… - vera92 : RT @thatserika: Del 2021 salvo il giorno della mia laurea. Non quello che è venuto prima, perché la pressione che mi sono messa addosso e i… - PietroDelSolda : RT @Radio3tweet: Libera nella reclusione. Si intitola così una poesia scritta nel primo lockdown da Gloria, 23 anni, studentessa, spesso a… -