Una vita anticipazioni: la pace è stata fatta tra loro? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le Trame dell’episodio rivelano che il confronto tra Miguel e Aurelio si concluderà con una stretta di mano… pace fatta tra aurelio e miguelUna nuova puntata attende i fan di Una vita. Le anticipazioni ci fanno sapere che tra Miguel e Aurelio tutto finirà per il meglio. Il vero problema saranno i nonni del giovane avvocato che gli consigliano di tenersi alla larga dai neoarrivati “messicani”. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio che come sempre andrà in onda dalle 14.10 su Canale 5. Una vita: Miguel chiede la mano di Anabel Le anticipazioni di Una vita relative alla puntata di oggi ci mostrano che tra Aurelio e Anabel qualcosa li ha legati in passato. Nel dettaglio il Quesada è il figlio del vecchio socio di Marcos, padre della ... Leggi su formatonews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le Trame dell’episodio rivelano che il confronto tra Miguel e Aurelio si concluderà con una stretta di mano…tra aurelio e miguelUna nuova puntata attende i fan di Una. Leci fanno sapere che tra Miguel e Aurelio tutto finirà per il meglio. Il vero problema saranno i nonni del giovane avvocato che gli consigliano di tenersi alla larga dai neoarrivati “messicani”. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio che come sempre andrà in onda dalle 14.10 su Canale 5. Una: Miguel chiede la mano di Anabel Ledi Unarelative alla puntata di oggi ci mostrano che tra Aurelio e Anabel qualcosa li ha legati in passato. Nel dettaglio il Quesada è il figlio del vecchio socio di Marcos, padre della ...

