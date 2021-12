Tra addii inaspettati e "tragedie annunciate", sono state diverse le rotture vip del 2021 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le rotture vip del 2021 guarda le foto Avreste scommesso tutto sulla coppia formata tra Elodie, 31 anni, e Marracash, 42? Anche noi. Invece no: anche loro sono crollati sotto il peso della distanza, delle pressioni lavorative e forse anche di qualche “diversivo“. Per dirsi addio pubblicamente, i due hanno scelto un modo originale: un video dove si uccidono a vicenda. Leggi anche › Marracash ed Elodie, arrivano le conferme della rottura. E lei è in cover sul nuovo album di lui ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 dicembre 2021) Levip delguarda le foto Avreste scommesso tutto sulla coppia formata tra Elodie, 31 anni, e Marracash, 42? Anche noi. Invece no: anche lorocrollati sotto il peso della distanza, delle pressioni lavorative e forse anche di qualche “diversivo“. Per dirsi addio pubblicamente, i due hanno scelto un modo originale: un video dove si uccidono a vicenda. Leggi anche › Marracash ed Elodie, arrivano le conferme della rottura. E lei è in cover sul nuovo album di lui ...

Advertising

SkySport : Un anno in 278 secondi. 365 giorni tra speranza e desiderio di ripresa, grandi ribaltamenti e piccole rivoluzioni,… - ang__cog : RT @SkySport: Un anno in 278 secondi. 365 giorni tra speranza e desiderio di ripresa, grandi ribaltamenti e piccole rivoluzioni, prime volt… - infoitcultura : Paolo Bonolis, il ritorno sempre più vicino: novità clamorose in arrivo tra conferme e addii - FedericoFerri : RT @SkySport: Un anno in 278 secondi. 365 giorni tra speranza e desiderio di ripresa, grandi ribaltamenti e piccole rivoluzioni, prime volt… - SerenaPitotti : RT @SkySport: Un anno in 278 secondi. 365 giorni tra speranza e desiderio di ripresa, grandi ribaltamenti e piccole rivoluzioni, prime volt… -