Rinnovo difficile, il Barcellona vorrebbe cedere un attaccante a gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Barcellona, prossima sfidante del Napoli in Europa League, cerca in qualche modo di risolvere la questione Rinnovo di Ousmane Dembélé, ma al contempo non sembra intenzionato ad aumentare la sua offerta anche se il contratto scadrà il 30 giugno. A riportarlo è il Mundo Deportivo. Moussa Sissoko, agente del calciatore, ha tenuto ieri un incontro dove però non è filtrata aria positiva per il club spagnolo considerando che è avvenuta la richiesta di uno stipendio più alto oltre ai bonus per le partite giocate e i titoli. Ousmane Dembélé, Barcelona-Elche Il Barça pare quasi che si sia arreso davanti alle richieste del calciatore le cui non sono alla portata del club visto che sta cercando di adottare una politica di contenimento degli stipendi mettendo in conto la situazione economica del Barcellona e il periodo di pandemia che sta ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il, prossima sfidante del Napoli in Europa League, cerca in qualche modo di risolvere la questionedi Ousmane Dembélé, ma al contempo non sembra intenzionato ad aumentare la sua offerta anche se il contratto scadrà il 30 giugno. A riportarlo è il Mundo Deportivo. Moussa Sissoko, agente del calciatore, ha tenuto ieri un incontro dove però non è filtrata aria positiva per il club spagnolo considerando che è avvenuta la richiesta di uno stipendio più alto oltre ai bonus per le partite giocate e i titoli. Ousmane Dembélé, Barcelona-Elche Il Barça pare quasi che si sia arreso davanti alle richieste del calciatore le cui non sono alla portata del club visto che sta cercando di adottare una politica di contenimento degli stipendi mettendo in conto la situazione economica dele il periodo di pandemia che sta ...

Advertising

Yavonz15 : RT @Yavonz15: Passeremo davvero tutta l'estate a parlare di Insigne? Alla fine rinnova, non ha offerte, ha un carrozzone familiare difficil… - gianko27 : @romanellialessa Purtroppo ?? non lo capiranno mai! Ci vuole un “modello “ Tedesco oppure Austriaco.. Ma in un paese… - fisicoperaria : @patpotjuventino @fabio200908 Difficile visto che non lo leggo mai. ?? È chiaro che ritardare così tanto nella firma… - MattiaM810 : @FootballAndDre1 Sarebbe veramente tanta roba. Tanto ormai penso che Sanchez a giugno vada via e il suo posto lo pr… - ilnapolionline : Bagni: 'Difficile il rinnovo di Insigne, le distanze sono enormi' - -