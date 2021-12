Paragone e quelli di Italexit diffidano Mattarella dal controfirmare l’ultimo decreto perché “discriminatorio” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri dell’ultimo decreto legge sulle “misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19”, i senatori di Italexit Gianluigi Paragone, Carlo Martelli e Mario Giarrusso hanno presentato una diffida al presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella quale chiedono che il provvedimento non venga controfirmato dal Capo dello Stato “a causa della sua palese incostituzionalità”. “Tra le nuove misure introdotte – si legge in una nota di Italexit – vi sarebbe l’obbligo di essere muniti della certificazione verde COVID-19 rafforzata al fine di poter accedere a tutti i servizi di trasporto pubblico. La Risoluzione 2383/21 dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio D’Europa prevede che fino a quando non esisteranno prove ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri dellegge sulle “misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19”, i senatori diGianluigi, Carlo Martelli e Mario Giarrusso hanno presentato una diffida al presidente della Repubblica Sergionella quale chiedono che il provvedimento non venga controfirmato dal Capo dello Stato “a causa della sua palese incostituzionalità”. “Tra le nuove misure introdotte – si legge in una nota di– vi sarebbe l’obbligo di essere muniti della certificazione verde COVID-19 rafforzata al fine di poter accedere a tutti i servizi di trasporto pubblico. La Risoluzione 2383/21 dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio D’Europa prevede che fino a quando non esisteranno prove ...

neXtquotidiano : E sbagliano la fonte per il ricorso #Paragone e quelli di Italexit diffidano #Mattarella dal controfirmare l’ultim… - Laura45770337 : @ElioLannutti @ElioLannutti , non è un paragone calzante, appartheid, perché i neri avevano i loro tram i loro tren… - AlbertoDegliuo2 : @movielover289 @GhostRi00817922 Che sciocco paragone, fuorviante e furbo. Non ho tutte le risposte perchè quelli co… - imdanie91228102 : @scenarieconomic Lui fa il paragone con il casco ma anche quelli che facevano il paragone con la patente erano da studiare. - natastancaa : Se proprio vogliamo mettere a paragone i tweet delle t43k00k3rs e quelli fatti per il my love di Jimin c’è un abiss… -