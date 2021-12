Morto a Roma ad 82 anni l’attore Renato Scarpa (Di giovedì 30 dicembre 2021) Oggi nella Capitale è venuto a mancare l'attore Renato Scarpa, aveva 82 anni. Impareggiabili le sue interpretazioni in 'Ricomincio da tre' di Massimo Troisi, 'Un sacco bello' di Carlo Verdone e ne 'Il postino'. Di recente aveva lavorato in 'Habemus Papam' di Nanni Moretti. Prprio Verdone sui social scrive: "Cari amici, chi ha amato `Un Sacco Bello´ non potrà non esser triste per la scomparsa di Renato Scarpa per un improvviso malore. Aveva anche lavorato con Massimo Troisi in `Ricomincio da tre´, e con tanti altri registi.Affettuoso, dotato di gran talento, aveva il dono della `misura´, cosa che non tutti gli attori hanno".E poi aggiunge commentando una foto allegata al post: "In questa scena tentavo di convincerlo a partire per Cracovia con le calze di seta e le penne a biro. ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Oggi nella Capitale è venuto a mancare l'attore, aveva 82. Impareggiabili le sue interpretazioni in 'Ricomincio da tre' di Massimo Troisi, 'Un sacco bello' di Carlo Verdone e ne 'Il postino'. Di recente aveva lavorato in 'Habemus Papam' di NMoretti. Prprio Verdone sui social scrive: "Cari amici, chi ha amato `Un Sacco Bello´ non potrà non esser triste per la scomparsa diper un improvviso malore. Aveva anche lavorato con Massimo Troisi in `Ricomincio da tre´, e con tanti altri registi.Affettuoso, dotato di gran talento, aveva il dono della `misura´, cosa che non tutti gli attori hanno".E poi aggiunge commentando una foto allegata al post: "In questa scena tentavo di convincerlo a partire per Cracovia con le calze di seta e le penne a biro. ...

